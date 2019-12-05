Киев предпринимает попытки реинтеграции Донбасса на своих условиях, – эксперт

28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Это, как и предстоящая встреча в Нормандском формате – элемент общего пазла и стратегии, направленной на возвращение Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

Как отметил аналитик, процесс дерегуляции на линии разграничения начался именно сейчас, когда стало известно, что встреча в Нормандском формате все-таки состоится. «Официальный Киев предпринимает попытки реинтеграции на своих условиях, заворачивая все это в такой информационный продукт, который бы не слишком раздражал радикалов и оппозицию», – поясняет Попов.

По словам эксперта, фактически мы видим, что президент начал предвыборную кампанию на Донбассе – включая его неподконтрольную часть. «Разблокировка пенсий, возможность голосовать без указания прописки, упрощение контроля на линии разграничения и пр. Все это еще и важные информационные поводы. Наверняка, еще и возможность легального ведения бизнеса на неподконтрольной части разблокируют под предлогом пополнения казны налогами. Естественно, согласно украинскому законодательству», – считает Андрей Попов.

«Если еще и выдачу пенсий реально разблокируют, то даже у самых радикальных сторонников "интеграции в Россию" (а это обычно люди пожилые, еще "старой закалки", ностальгирующие по СССР) возникнет дилемма: продолжение вялотекущей войны и непризнанный статус на условиях Кремля – или мир на условиях Киева плюс крупная "взятка" в виде единоразовой выплаты пенсий – у многих там накопились серьезные суммы», – добавляет он.

Процесс реинтеграции Донбасса, по словам эксперта, не может быть быстрым, и одна «нормандская» встреча вряд ли решит все вопросы, так же, как и упрощение пересечения линии разграничения само по себе. «Но это все элементы общего пазла и стратегии, направленной на возвращение Донбасса и прекращения войны на условиях Киева», – уверен Андрей Попов.

Более подробно с мнением Андрея Попова, а также с комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Позитив, негатив и перспективы: Эксперты оценили новый Порядок пересечения линии разграничения».