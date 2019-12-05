В Украине заработала «горячая линия» для людей с инвалидностью

В Украине «горячая линия» для лиц с инвалидностью заработала с опережением графика и доступна уже сейчас. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Так, теперь каждый человек с инвалидностью может набрать номер 1539, рассказать о своей ситуации и получить помощь.

Также Соколовская сообщила, что в рамках перераспределения бюджета 2019 года, было выделено 787 млн грн на технические средства реабилитации, которые «уже пошли в регионы и доступны для использования».

По ее словам, эти средства позволят дополнительно закупить около 250 тыс. средств (коляски, протезы, ортезы и др.) для лиц с инвалидностью.

«Если в управлении социальной защиты населения вам скажут, что денег нет, звоните по номеру 1539, у операторов будет информация о суммах средств, направленных в каждый район. Что также важно, – пожалуйста, при необходимости, проверьте ваши предварительные заказы с управлением и возможности предприятий-производителей обеспечить взятый заказ», – уточнила министр.

Как сообщалось ранее, «горячая линия» по номеру 1539 призвана способствовать соблюдению прав людей с инвалидностью.