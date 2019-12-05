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«Еленовка. Машин 80 в Мариуполь»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 декабря

05.12.19 14:39
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Andrey: «11:41. Майорск, из Горловки на ментах никого, зато после них сразу начинается общая очередь. Льготы нет. Едут только проплаченые»;
  • «Привет»: «13:51. Майорск 5 машин на въезд, пеших нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Yasya: «11:11. Александровка. Приблизительно 65 льгота, 85 основная. За 20 минут где то на 5 машин продвинулись»;
  • Evgeniy: «12:57. Марьинка в Донецк – пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Кристина: «13:33. Еленовка в Украину. Нормально так, до церкви стоят»;
  • Max: «13:51. Еленовка, машин 80 в Мариуполь».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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