«Еленовка. Машин 80 в Мариуполь»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Andrey: «11:41. Майорск, из Горловки на ментах никого, зато после них сразу начинается общая очередь. Льготы нет. Едут только проплаченые»;

«Привет»: «13:51. Майорск 5 машин на въезд, пеших нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Yasya: «11:11. Александровка. Приблизительно 65 льгота, 85 основная. За 20 минут где то на 5 машин продвинулись»;

Evgeniy: «12:57. Марьинка в Донецк – пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Кристина: «13:33. Еленовка в Украину. Нормально так, до церкви стоят»;

Max: «13:51. Еленовка, машин 80 в Мариуполь».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.