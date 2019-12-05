Представитель омбудсмена и прокурор Донетчины обсудили механизмы реагирования на нарушения прав человека в «Л-ДНР»

Сегодня, 5 декабря, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский провел рабочую встречу с прокурором Донецкой области Евгением Белоусовым и его заместителем Сергеем Зайцем. Об этом Лисянский сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи мы обговорили механизмы реагирования на нарушения прав человека на части временно оккупированной территории Донецкой области. Данный механизм включает в себя мониторинг и документирование преступлений против граждан Украины, проживающих в ОРДЛО*, а также идентификацию лиц, совершающих преступления, следствием которых и являются массовые нарушения прав человека», – рассказал он.

Представитель омбудсмена добавил, что также проинформировал прокурора Донецкой области о нарушениях трудовых и социальных прав заключенных, которые работают на производстве в местах лишения свободы, выявленные сотрудниками регионального представительства Офиса омбудсмена Украины во время последней выездной проверки.

«Договорились о сотрудничестве и взаимодействии, направленном на защиту прав человека в Донецкой области», – подытожил Павел Лисянский.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей