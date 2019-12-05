Статус участника боевых действий на Донбассе: Кто из добровольцев сможет получить

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о порядке предоставления статуса участников боевых действий (УБД) добровольцам. Есть все основания надеяться, что вскоре его подпишет президент. Такое мнение высказал глава аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник, передает «Слово і Діло».

По его словам, законопроект предусматривает два варианта механизма предоставления статуса участника боевых действий добровольцам, которые участвовали в защите Украины до 16 января 2018 года. В первом случае командир подразделения дает соответствующее подтверждение, во втором – добровольцу надо получить три нотариально заверенных доказательства того, что человек действительно находилась в зоне АТО или ООС и участвовала в защите суверенитета Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Как рассказал Николай Мельник, после первого чтения законопроект имел два недостатка. «Добровольцев разделяли в зависимости от того, когда они участвовали в боевых действиях. УБД предлагали предоставлять только тем, кто был задействован в АТО. То есть до вступления в силу закона о реинтеграции (до 16 января 2018 года). И второй недостаток – предлагалось предоставлять статус УБД только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. При этом, учитывали парамедиков, капелланскую службу и тех, кто привлекался к отражению агрессии», – пояснил он.

Научно-экспертное управление в своем заключении к законопроекту отметило, что такое разделение нецелесообразно, поскольку есть один предмет регулирования – вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Ко второму чтению законопроекта внесли правки, изменив некоторые формулировки так, чтобы статус УБД могли получить не только те, кто непосредственно участвовал в боях, но и те, кто обеспечивал и помогал на передовой. Но начались разговоры о том, что эти поправки дают возможность получить статус УБД «сепаратистам», что по словам Мельника, не соответствует действительности, поэтому они были убраны.

По его словам, поэтому был принят вариант законопроекта, который был подан к первому чтению. «Поэтому все недостатки в нем остались. То есть вне УБД остались парамедики, капелланы, службы обслуживания», – уточнил юрист.

К тому же, законопроект не содержит четкого определения «доброволец». «Нельзя подменять понятия добробаты и добровольцы – это две разные категории. Добробаты – это подразделения, которые были сформированы из добровольцев. Но коллизия в том, что они в конце концов были оформлены в военные части и участвовали в боевых действиях уже не как добровольцы, а как вооруженные подразделения ВСУ и Нацгвардии», – считает Николай Мельник.

По его мнению, на этапе применения закона о предоставлении статуса УБД добровольцам могут возникать ситуации, когда некоторые лица безосновательно будут пытаться получить удостоверение участника боевых действий.

«Но статус доброволец и его применение можно будет определить на уровне Кабинета министров или на уровне межведомственного указа. Я думаю, что этот вопрос урегулируется», – убежден юрист.

Николай Мельник подчеркнул, что на самом деле этот законопроект не о добровольцах, а о расширении перечня лиц, имеющих право на статус УБД.

«Статус добровольца до сих пор не урегулирован, кроме применения нормы о том, что конституционным правом и обязанностью каждого гражданина является защита территориальной целостности своего государства. Но признание факта, что добровольцы имеют право на получение статуса УБД – это уже половина победы», – считает Николай Мельник.