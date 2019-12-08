Комната на 6 квадратов, холод и стены в плесени: Как живут переселенцы в общежитии Курахово (Фото)

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) в заброшенном детском саду, второпях переоборудованном в общежитие, уже шестой год живут переселенцы из прифронтовых Марьинки и Красногоровки – в холоде, без горячей воды, в старом, обшарпанном здании. Отсутствие нормальных бытовых условий людей не пугает. Они радуются, что есть крыша над головой и больше всего мечтают вернуться домой.

С 2014 года здесь приняли тех, кто бежал от боевых действий. С улицы здание не презентабельное, внутри – еще хуже. Здесь на 6 десятков человек – 4 туалета и две душевые, стены в трещинах, штукатурка слезла.

Переселенка Любовь Заграфова, оставив свой разбитый снарядами дом в Красногоровке, 3 года снимала жилье. Но аренда выросла настолько, что оплачивать ее женщина больше не смогла. Так и оказалась здесь. «Я, конечно, такого не видела. Я была в ужасе. Я много плакала. Сижу на кровати и говорю: "Люба, до чего ты опустилась?". А вроде от меня что-то зависит», – поделилась она.

Большинство жителей – это пожилые люди. Почти все их истории похожи – жилье разрушено, идти больше некуда.

86-летняя Александра Белоцерковец шестой год живет в комнатке на 6 квадратов. Ее сын погиб от попадания снаряда в квартиру в начале конфликта. Через 20 дней после похорон снаряд, выпущенный из «Града», уничтожил и ее дом до фундамента. «Я поехала, черная кофточка, черная юбочка, черный платочек. Это все, что у меня осталось за 50 лет трудовой жизни. А то все сгорело», – сказала она.

Год назад здесь нашла приют и жительница Красногоровки Инна Нелюбова с двумя детьми. В их комнате стены покрыты плесенью, батареи греют, впрочем, тепло сразу выветривается. «Когда мы сюда переехали, у меня окно было забито пленкой. Оно постоянно потело и из-за этого начали обои опадать, стены стали черные», – рассказала она.

Жители оплачивают здесь только коммуналку. В отопительный сезон получается около тысячи гривен с человека. Но для большинства это немалая сумма. «Половину своей платы я вынуждена отдавать за общежитие, чтобы мне не оказаться на улице, грубо говоря. Деньги иногда нужны на лекарства, я болею, я не в силах их приобрести», – говорит переселенка Инна Герус.

В Кураховской мэрии обо всех проблемах в общежитии знают и планируют построить новое общежитие. Вот только на местном уровне такой проект не осилить. «Мы будем рады, если об этой проблеме услышат или дадут нам какую-то субвенцию, или какую-то помощь. Мы готовы дать софинансирование», – сообщил заместитель Кураховского городского головы Роман Романец.

Эти переселенцы хотят нормальных условий. Но самая большая их мечта – жить дома. «Мы все это выдержим – и сырость, и сквозняк. Даже бывало у нас не было воды и отопления, но мы все равно терпели. Но мы хотим домой. Вернуться в свои дома восстановленные», – поделилась переселенка Катерина Зубенко.

Фото: скриншот видео «Факти ICTV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»