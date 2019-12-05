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В Украине с нового года могут ввести электронные больничные

05.12.19 19:28
Больничные листы в Украине
Больничные листы в Украине / Фото: newsone.ua

В Украине с 1 января 2020 года могут быть введены электронные листки нетрудоспособности. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2275 относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования, передает «ЛІГА. Закон».

Так, в Законе «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предлагается определить, что электронный реестр листков нетрудоспособности – система накопления, хранения и использования информации о выданных, продленных и учтенных листках, – создается как часть реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусматривается, что временную нетрудоспособность удостоверяет электронное медицинское заключение, которое создается на основании медицинских записей и регистрируется в электронной системе здравоохранения с использованием электронной цифровой подписи и содержит заключение врача (комиссии врачей) по результатам медицинской экспертизы по временной утрате трудоспособности.

Такое медицинское заключение является единственным основанием для открытия листка нетрудоспособности.

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