Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Донбассу

Вместо посла Мартина Сайдика в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, ОБСЕ теперь будет представлять дипломат Хайди Грау. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил нынешний глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает «УНН».

«На данном этапе я хотел бы выразить свою благодарность за отличную и ценную работу нашего специального представителя в Украине и в Трехсторонней контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником», – сказал Лайчак.

Он также отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее была в центре повестки дня ОБСЕ. «И мы увидели прогресс. На самом деле, я только что вернулся из Станицы Луганской. После моей первой поездки кто-то сказал мне, что было бы чудом, если бы мост можно было отремонтировать. Но это именно то, что произошло. Теперь люди могут пересекать его в безопасности и с достоинством», – заявил глава ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, украинская сторона будет продвигать идею о расширении или замене представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в составе ТКГ.