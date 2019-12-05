Европейская атмосфера: В Мариуполе откроют бесплатный каток уникальной формы

В Мариуполе 19 декабря откроют каток уникальной формы. Ледовую арену в этом году разместят в Театральном сквере. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, посещение для жителей и гостей города будет бесплатными, оплатить необходимо только аренду коньков.

По словам начальника управления молодежи и спорта Алексея Казанцева, как и в прошлом году, цена будет варьироваться в зависимости от времени и дня посещения. «Так, в будний день, до 15:00, сумма составит 30 грн, а после 15:00 и в выходные дни – 50. Отличием станет отсутствие сеансов. Одновременно каток сможет вместить порядка 200 человек», – говорится в сообщении.

Также Алексей Казанцев отметил, что локация была выбрана с целью разнообразить новогоднее убранство города к праздникам: «На прошлом месте каток проработал три года. Мы решили изменить место локации. Сделать работу катка более интересней. Подрядчик обещает романтичную европейскую атмосферу. В аренду будет предоставлено около 400 пар коньков», – отметил он.

В Театральном сквере уже начались подготовительные работы по обустройству катка. Он будет уникальной кольцевой формы, максимальной шириной 15 м. В этом году откажутся от стандартного хоккейного ограждения, его заменит деревянная изгородь.

Открытие катка запланировано на 19 декабря и проработает он до конца зимы. Подрядчик обещает сохранять лед даже при температуре до +8 градусов тепла.

«Новогодняя ярмарка в этом сезоне расположится на отрезке от подземного перехода до Драматического театра. Рождественский городок проработает до конца января», – добавили в горсовете.