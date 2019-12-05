Жилье для ВПЛ и участников АТО/ООС: За три дня принято более 6 тыс. пакетов документов

В Украине сегодня, 5 декабря, в 18:00 завершился прием документов от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

По его словам, за три дня, отведенные на прием заявлений, всеми региональными управлениями «Держмолодьжитла» принято более 6 тыс. пакетов документов от желающих принять участие в программе. Сейчас идет внесение данных в реестр.

«Огромное количество поданных за несколько дней документов показало, что программа является актуальной и крайне нужной людям», – отметил Комнатный.

Он выразил надежду, что на основе анализа результатов реализации пилотного проекта власти продлят действие программы в 2020 году. «Проанализировав первый этап ее реализации, совместно с Минрегионом и Минветеранов мы должны начать поиск источников финансирования программы на следующий год и дать единственно правильный ответ на запрос сотен тысяч украинцев, нуждающихся в собственном жилье», – подчеркнул Комнатный.

Он также отметил, что не менее важно, чтобы не забыли и о других категориях населения – молодежи, педагогах, медиках – всех тех, кто остро нуждается в государственной поддержке в приобретении жилья.

Напомним, 27 ноября, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и участниками АТО/ООС.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начинает действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%».