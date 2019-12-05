Житель Донетчины нашел в поле снаряд «Ураган»

В Бахмутском районе пиротехники обезвредили реактивный снаряд «Ураган», который обнаружил в поле местный житель. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

«4 декабря в Службу спасения поступило сообщение о потенциально опасном предмете, который был обнаружен местным жителем на открытой территории, в поле, в Бахмутском районе, пгт. Луганское. К месту находки немедленно выехали пиротехники подразделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пиротехники изъяли для дальнейшего обезвреживания реактивный снаряд «Ураган» 220 мм.

«От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В ГСЧС напомнили гражданам, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае нельзя прикасаться к нему. «Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите в Службу спасения по телефону 101 или в полицию по номеру 102», – добавили в Службе спасения.