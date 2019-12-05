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На Донетчине погиб мужчина, отравившись угарным газом

05.12.19 17:25
Фото: пресс-служба Славянского отделения ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба Славянского отделения ГУ НП в Донецкой области

В Новоселовке (Лиманский р-н, Донецкая обл.) из-за отравления угарным газом погиб 64-летний местный житель. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Полицейские Лимана выясняют обстоятельства смерти жителя с. Новоселовка, тело которого обнаружено в задымленном помещении», – говорится в сообщении.

Так, в полицию позвонила 60-летняя женщина и сообщила, что пришла к своему знакомому и нашла его мертвым. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 64-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, мужчина курил в постели. По этой причине произошло задымление. Он умер, надышавшись угарным газом.

«Предварительно данное событие квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

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