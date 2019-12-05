С госорганами можно будет общаться через мессенджеры: Министр раскрыл детали

Правительство намерено запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

«Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)», – написал министр.

По словам Дубилета, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

Министр также проинформировал, что правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

«Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию», – написал он.

Дубилет отметил, что формат общения в чатах позволяет контролировать качество ведения диалога.

«В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или очного визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников», – отметил чиновник.

По его словам, уже запущены первые чат-консультации для Министерства соцполитики.