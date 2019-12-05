Правозащитники сообщают, что со стороны «ДНР» через линию разграничения не пропускают людей

Сегодня, 5 декабря, людей и транспорт не пропускают через линию разграничения со стороны временно неподконтрольной правительству Украины, через КПП «ДНР» в Еленовке (украинский КПВВ «Новотроицкое»). Об этом сообщают мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

В БФ напомнили, что сегодня КПВВ «Гнутово» не осуществляет операции по пропуску граждан через линию разграничения. «Поэтому мы ожидали увеличения трафика на КПВВ "Новотроицкое". Однако наши мониторы сообщают, что количество людей на пункте пропуска наоборот, снизилась, а те, кому удалось пересечь линию разграничения, утверждают, что людей, а также транспорт (т.е. перевозчиков) не пропускают со стороны временно неподконтрольной правительству Украины территории», – сообщают в организации.

«Учтите эту информацию при планировании пересечения линии разграничения. Просим также сообщать, если вам известны причины, по которым людей не пропускают со стороны временно неподконтрольной правительству территории», – добавляют там.