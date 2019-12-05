Правительство Украины предложит СНБО ввести новые санкции против РФ

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины, опубликованном на официальном сайте правительства.

«В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленных человеческих жертв, реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины, согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам по перечню согласно приложению (для служебного пользования)», – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство культуры, молодежи и спорта, Государственная служба финансового мониторинга, Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба, Фонд государственного имущества, Национальный банк, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и другие государственные органы должны будут в соответствии с компетенцией обеспечить выполнение решения СНБО о применении санкций, мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Также, Министерство иностранных дел после вступления в силу решения СНБО должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств для рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.