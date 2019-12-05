На Донетчине наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 65 взрывов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 3 декабря зафиксировала в Донецкой области 65 взрывов. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 4 декабря.

«Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на восток и юго-восток от н. п. Гнутово (подконтролен правительству), на юг и юго-западнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 16 нарушений было зафиксировано на расстоянии 0,2-1 км от станции, а также в районах к северу от н. п. Широкино», – говорится в отчете.

Кроме того, в Луганской области Миссия сообщает о 2 взрывах. «В Луганской области Миссия зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня, среди них 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного нарушения», – сказано в отчете.

Также сообщается, что на Луганщине нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районах на восток-северо-восток от Золотого и к западу от Южной Ломоватки (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).