В СНБО назвали условия для проведения выборов на Донбассе

Местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе станут возможными только на освобожденных территориях, по украинскому законодательству, и только в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает сегодня, 5 декабря, пресс-служба СНБО.

Уточняется, что во время координационного совещания в Офисе президента Украины 3 декабря были утверждены 5 сценариев реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса. В частности, по результатам совещания определены приоритеты, которые будет отстаивать президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с лидерами «нормандской четверки», а именно: освобождение пленных в формате «всех на всех», вывод незаконных вооруженных формирований (НВФ) с неподконтрольных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.

«Ни одного сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи. Президент Украины перед нами поставил задачу о четком понимании того, как мы можем закончить эту войну», – отметил Секретарь СНБО Украины.

Данилов выразил надежду, что «в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса».

«Прежде всего – мы сделаем обмен пленными в формате "всех на всех", прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы», – сказал Секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству и после того, как Украина возобновит свой контроль над границей с Россией.

Данилов еще раз напомнил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в «нормандском формате». «В частности разведение сил на трех участках – это беспрецедентные шаги с нашей стороны», – акцентировал он.

Секретарь СНБО также напомнил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО Украины под председательством Президента Украины.