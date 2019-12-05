Стрелял по людям в детсаду: Жителя Лисичанска приговорили к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы

В Лисичанске (Луганская обл.) к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы приговорен ранее судимый местный житель, который стрелял по людям из пневматического пистолета на территории детского сада. Злоумышленник ранил двоих мужчин. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установлено следствием, в апреле 2017 года в Лисичанске во время словесной перепалки 40-летний мужчина стрелял из пневматического пистолета в двух незнакомых ему горожан на территории детского сада.

«Одному мужчине злоумышленник причинил проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени, которое относится к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения, другому – легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья», – говорится в сообщении.

Приговором Лисичанского городского суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, и приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, это уже шестая судимость мужчины. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования, составляющий 30 дней со дня оглашения приговора.