Вопрос обеспечения жильем переселенцев в Украине остается нерешенным, – омбудсмен

В Украине остается нерешенным вопрос обеспечения жильем переселенцев. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам участия в заседании Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, о чем она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, во время мероприятия были заслушаны доклады представителей министерств и ведомств по выполнению решений Комитета, принятых по итогам выездных заседаний в Донецкой и Луганской областях.

«Заслушав информацию, хочу отметить, что нерешенным остается вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Более того, в настоящий момент, учета таких лиц нет», – сообщила омбудсмена.

Также Денисова отметила, что для этого нужно внести изменения в Жилищный Кодекс, принятый еще во времена Советского Союза, где указан механизм осуществления такого учета.

Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий.

Как сообщалось ранее, в случае, если переселенцу из Донбасса отказали в постановке на учет по предоставлению временного жилья по причине того, что такой учет еще не запущен, он вправе обратиться в административный суд.