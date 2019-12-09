«Рубежанские паучки»: История волонтера из Луганщины (Фото)

Волонтер Юлия Носарева из Рубежного (Луганская обл.) помогает украинским военным с 2014 года: плетет сети, собирает вещи и еду на фронт. На передовую ездит ежемесячно.

«Я растила маленького ребенка, моему сыну на тот момент было 5 лет. Мы откладывали деньги на отпуск, на море, планировали воплотить какие-то свои мечты. Никаких мыслей о волонтерстве даже не было, но начали гулять по городу какие-то непонятные люди. Они начали менять наши флаги на непонятные тряпки, тогда – даже не раздумывая», – вспоминает Юлия 2014 год.

Весной 2014 года Рубежное заняли незаконные вооруженные формирования «ЛНР», а на въезде в город установили свой блокпост. Через него Юлия каждый день возила украинским военным продукты, необходимые вещи и лекарства. «Волонтер – это бесплатно, это от сердца. Это честно и порядочно, это призыв души – именно им я руководствовалась, когда мы начали заниматься волонтерством», – отмечает женщина.

Она рассказала, что помогать украинской армии бывало иногда опасно: «С 2014 по 2016 годы – это был ужас: и SMS-ки, и звонки, и угрозы, и встречали меня – "беседы проводили". Потом было немного затишье, но, начиная с прошлой осени, возвращаются эти звонки, SMS. Очень участились нападения на волонтеров. Меня даже возле штаба поймали какие-то двое молодых парней и нанесли удар по голове».

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Несмотря на это, женщина и сейчас продолжает помогать украинским военным. Вместе с ней 11 жителей Рубежного объединились волонтерскую организацию – «Рубежанские паучки» («Рубежанські павучки»).

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«В работе нашей команды 168-я сетка. На данный момент сплетено уже почти 7 тыс. квадратов», – сообщила волонтер.

Ее команда работает ежедневно – с утра перед основной работой и вечером. «Помогаем, чем можем. Сейчас выполняем их заявку на сетки. Каждую заявку мы согласовываем. На нас выходить могут и через знакомых, и через нашу группу "Рубежанские паучки", которая есть в соцсетях. Мы все уточняем, какие цвета и что добавлять. Все полностью контролируется ребятами», – говорит Юлия.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В штабе организации «Рубежанские паучки» находятся грамоты и благодарственные письма. Об одной из них Юлия рассказала подробнее. «Буквально недавно мы стали номинантами волонтерской премии "Евромайдан SOS-2019". Это очень важно для нас, потому что такое признание нужно заслужить. Мы очень гордимся всем этим», – отметила волонтер.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»