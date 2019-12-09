Недетский комикс: Как юная переселенка из Донецка справляется со стрессом (Фото)

Переселенка из ныне неподконтрольного украинским властям Донецка 15-летняя Владислава Дмитрук, которая сейчас живет на Днепропетровщине, выпустила собственный комикс, который помог ей пережить трудный период после вынужденного переезда из родного города.

«У главной героини нет имени, потому что я хотела, чтобы человек, когда читал этот комикс, представлял себя на месте героини», – отмечает Владислава.

Без имени, но с мыслями о смерти – так описывает свою главную героиню автор. «Сначала у нее все нормально, а потом – переломный момент в жизни. Ее никто не учил, как с этим бороться, как с этим справляются люди, и она находит другие альтернативные решения проблем», – рассказывает автор комикса.

В 10 лет Владу застала война на Донбассе. Вместе с мамой и бабушкой они покинули родной Донецк и переехали на Днепропетровщину. «Мы вообще сначала не знали, куда ехать. Мы сначала ехали на море, а потом уже, когда поняли, что там все серьезно, начали думать, куда нам ехать», – вспоминает девушка.

После переезда Влада долго болела, а чтоб стало легче, начала рисовать. Как рассказала арт-директор комикса Лика Толорая, первое знакомство с Владой ее немного шокировало. «Был очень большой контраст между тем, что я увидела – это такая спокойная, рассудительная девочка, приятная – и между ее рисунками, они меня шокировали, потому что в них было сплошное насилие, сплошной треш», – рассказала она.

Фото: скриншот видео ТК «34 канал»

Учитель рисования Влады добавила, что создание комикса позитивно повлияло на состояние здоровья юной переселенки. Это подтвердила и психолог Елена Подолян. «Для нее этот комикс – своеобразная метафора всего, что с ней происходило, но сама история, которую она туда вложила, это хороший способ переписать, возможно, события своей жизни так, чтобы это приняло законченный и оформленный вид», – отметила она.

Тираж комиксов Владиславы Дмитрук – всего 200 экземпляров, книги изданы на английском языке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «34 канал»