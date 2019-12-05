Цель Путина – восстановить СССР версии 2.0, – Яценюк

Основной задачей президента РФ Владимира Путина во время Нормандской встречи будет внести раскол между Украиной, Германией и Францией и создать еще несколько ловушек а-ля «Минск». Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 5 декабря, открывая Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове.

«Основная геополитическая стратегическая цель российского президента – восстановить советскую империю. СССР – версия 2.0. Вот ноль они как раз и получат», – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что для реализации этой цели другого инструмента, чем поглощение Украины и восстановления сфер влияния, не существует: «Никакой советской империи не было и не будет без Украины. Но Украина там никогда не будет, поэтому не будет и этой империи. Однако Путин этого не знает. Путин хочет стать исторической личностью, по-новому разделила мир. Он не может это сделать без Украины».

Для этого, по словам Яценюка, нужно новое союзное государство, в основе которого – Украина и Беларусь: «Не исключаю, что Путин видит себя на следующий срок уже президентом союзного государства. Это совсем другие масштабы мышления – имперские».

«Им нужна слабая Украина. Слабая во всех смыслах: институционально, экономически, энергетически», – подчеркнул он.

Задача Путина во время Нормандской встречи – «показать себя миротворцем, снова попробовать переложить вину на Украину в нереализации "Минска"».

«Есть один пример в мире, когда Россия решила конфликт? Абхазия, Осетия, Приднестровье? Сирия или Венесуэла, куда Россия влезла? Это страна, которая создает конфликты, играет на этих конфликтах и повышает ставки», – добавил он.

Кремль, по словам Яценюка, пытаться внести раскол между Украиной, Германией и Францией и «создать еще несколько ловушек а-ля "Минск"». Он добавил, что никогда не был сторонником Минских договоренностей и всегда публично заявлял об этом: «Именно поэтому когда наши партнеры по коалиции хотели включить Минские соглашения как юридически обязывающие для Украины в закон о деоккупации, фракция и партия, которую я возглавлял и возглавляю, отказалась от этого».

В то же время Яценюк выразил надежду на поддержку позиции президента Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона: «Меркель – это один из основных лидеров свободного мира. Она, несмотря на все противоречия в Европе, всегда стояла вместе с Украиной. Надеюсь на франко-германский альянс, который помогает Украине. Поэтому наша переговорная позиция: нас трое – я надеюсь на это, Россия – одна». «То, что заявит Президент как глава украинского государства, четко, безапелляционно и недвусмысленно – будет поддержано и Германией, и Францией. Нет другой опции», – добавил Арсений Яценюк.