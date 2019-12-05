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Зеленский завтра посетит Донецкую область

05.12.19 16:35
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины

В День Вооруженных сил Украины (ВСУ) завтра, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«6 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», – говорится в сообщении.

Напомним, что до этого президент приезжал в Донецкую область на инвестиционный форум в Мариуполе, на котором заявил, что Украина станет по-настоящему единой, если ее граждан объединят главные жизненные ценности.

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