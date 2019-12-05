Зеленский завтра посетит Донецкую область

В День Вооруженных сил Украины (ВСУ) завтра, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«6 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», – говорится в сообщении.

Напомним, что до этого президент приезжал в Донецкую область на инвестиционный форум в Мариуполе, на котором заявил, что Украина станет по-настоящему единой, если ее граждан объединят главные жизненные ценности.