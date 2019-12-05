При «Северном потоке – 2» Украина будет терять 3 млрд долл. в год, – Яценюк

При запуске «Северного потока – 2» Украина в год будет терять по 3 млрд долл. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 5 декабря, открывая Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове.

«В энергетических вопросах Украина ни в коем случае не имеет права отказаться ни от одного судебного иска. Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права», – сказал он.

Яценюк отметил, что является жестким противником проекта «Северный поток – 2», подчеркнув, что в отношении этого нужна жесткая позиция европейских партнеров. В случае запуска «Северного потока – 2» и отсутствия у Украины транзитного контракта, украинский бюджет будет терять 3 млрд долл. ежегодно. За 10 лет это минус 30 млрд долл.: «Какой европейский бюджет компенсирует нам 30 миллиардов?»

«Мы за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях», – подчеркнул Яценюк.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. «Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт», – уверен он.

Относительно недавнего предложения российской стороны о скидке на газ Яценюк отметил: «Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского "Газпрома" 4 года. И еще проживем очень долго и счастливо без них».

Напомним, что «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км (2 400 км по двум ниткам). Трубопровод проходит в обход Украины через экономические зоны и территориальные воды пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. «Северный поток – 2» практически достроен (на 1 октября выполнено 83% работ). Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на его строительство. В итоге, в конце октября Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство «Северного потока – 2».