Житель Торецка оказался на скамье подсудимых за смертельное избиение тещи

60-летний житель Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) оказался на скамье подсудимых за смертельное избиение тещи. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 2019 года мужчина употреблял спиртные напитки вместе с сожительницей и ее матерью. «Во время застолья между ним и так называемой тещей возникла ссора, в ходе которой мужчина повалил 63-летнюю женщину на пол и, сев ей на живот, нанес кулаками множественные удары по голове, туловищу и конечностям. Полученные потерпевшей телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины, который причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст.121 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

В прокуратуре уточнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.