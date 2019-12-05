Офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал отчет по Крыму и Донбассу

Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) опубликовал отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, которое касается ситуации в аннексированном Крыму и на Донбассе. Как сообщает представительство президента Украины в АРК, прокурор МУС квалифицирует ситуацию в Крыму как «положение оккупации, то есть международный вооруженный конфликт», пишет «Крым.Реалии».

«Позиция Офиса прокурора МУС о квалификации ситуации в Крыму является четкой и однозначной», – говорится в сообщении.

Кроме того, Офис прокурора МУС подает перечень возможных преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. «Офис прокурора сейчас занимается вопросом приемлемости дел, то есть, по сути вопросом анализа комплементарности. Это уже работа над последней третьей фазой предварительного изучения (предварительного расследования)», – сообщили в представительстве президента.

Следующий этап – это открытие полноценного расследования ситуации в Крыму и на Донбассе, сообщили в представительстве.