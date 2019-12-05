Госдеп: Первым аспектом Минских соглашений является безопасность

Имплементация политической части Минских соглашений должна происходить только после того, как это позволят условия безопасности. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, посол Филипп Рикер на министерской встрече ОБСЕ, сообщает «Европейская правда» из Братиславы.

Он рассказал, что прибыл в Братиславу из Киева, и отметил, что администрация президента Зеленского прилагает большие усилия в процессе реформ и ускорении мирного процесса. «Мы приветствуем разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Мы поддерживаем Нормандский саммит, запланированный на следующей неделе в понедельник, и надеемся, что его результаты смогут приблизить восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности», – сказал Рикер.

В связи с этим он вновь призвал Россию выполнять обязательства по Минским соглашениям. «Политический аспект Минских соглашений и других будущих договоренностей должен быть выполнен только после того, как это позволят условия безопасности», – отметил Рикер.

Он также возложил на Россию ответственность за нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе. «Европейская среда безопасности отмечена недоверием и тяжелыми конфликтами. Это результат действий одной-единственной страны – члена ОБСЕ – России. На этой встрече наш посыл должен быть четкий – мы настаиваем на том, чтобы государства придерживались обязательств, которые они на себя взяли», – заявил дипломат.