Красная нить любви: В Киеве презентовали конверт с орнаментами волонтеров и ветеранов АТО

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины в Киеве представили немаркированный художественный конверт, выпущенный Укрпочтой совместно с благотворительной организацией «Артрехаб» и художницей ZINAИDA.

Конверт украшают фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров – орнамент, нарисованный во время арт-реабилитационных занятий, в частности Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровик и Ларисы Микитьон.

Цель проекту – привлечь внимание общества к проблемам реабилитации ветеранов и важности арт-терапевтических мероприятий в этом процессе. «Я рад, что работы ветеранов увидят еще больше людей. В основе деятельности общественной организации "Артрехаб" – практика арт-реабилитации по авторскому методу, основанному на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из-за моих глубоких убеждений, что творческий потенциал – это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния и его гармонизации. Наша команда, состоящая из менеджеров, психологов и художников проводит занятия в больницах, реабилитационных и детских психологических центрах на постоянной основе, а также участвует в художественных акциях с детьми с особыми потребностями», – отметила основательница «Артрехаба» ZINAИDA на официальной церемонии спецпогашения марки на конверте.

«Как автор одной из работ, которая вошла в дизайн конверта, я горда, что она станет частью 50 тысяч посланий. Именно так я воспринимаю проект Зинаиды по методике "красной нити". Это послание будет передаваться из рук в руки с любовью к людям, которые защищают нашу землю, с любовью к каждому, кто присоединился к проекту. Нас всех объединила красная нить любви», – добавила волонтер Лариса Микитьон.

С 5 декабря 2019 по 10 января 2020 в помещении Музея почты по адресу ул. Андрея Шептицкого, 16 \ 4, проходит выставка работ ветеранов и волонтеров, которые созданы во время арт-реабилитационных занятий «Артрехаб». Вход свободный. Режим работы: вторник-четверг (9.00-16.00). В течение года конверт можно приобрести в любом отделении почтовой связи.