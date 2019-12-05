Переселенку обвиняют в незаконном получении адресной помощи

В Днепре переселенка оказалась на скамье подсудимых. Ее обвиняют в мошенническом завладении государственными средствами – незаконно получала ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги). Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Указанная гражданка ввела в заблуждение работников Управления труда и социальной защиты населения, не уведомив о наличии у ее мужа квартиры в городе Днепре, и незаконно получала адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Таким образом, по информации прокуратуры, в течение 2017-2018 годов женщина мошенническим путем получила бюджетные средства на общую сумму свыше 30 тыс. грн.

«Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летней переселенки с временно-оккупированной территории за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана)», – уточняется в сообщении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.