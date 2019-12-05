Единые стандарты: На Донетчине модернизировали отделение обслуживания граждан ПФУ (Фото)

В Курахово (Донецкая обл.) модернизировали отделение обслуживания граждан Великоновоселковского объединенного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Донецкой области в соответствии с Едиными стандартами обслуживания граждан в органах ПФУ. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Открытие обновленного отделения состоялось вчера, 4 декабря. По словам Рад, для посетителей в зоне ожидания и приема (обслуживания) здесь созданы комфортные условия. Помещение соответствует требованиям инклюзивности.

Как сообщили в пресс-службе Великоновоселковского объединенного управления ПФУ, здание обустроено необходимой мебелью, оргтехникой, пандусом, кнопкой вызова, кулером с питьевой водой. Обеспечен беспрепятственный доступ в помещение управления и туалетных комнат для лиц с ограниченными возможностями, а для слабовидящих установлен звуковой маячок, информационные таблички со шрифтом Брайля, осуществлена яркая маркировка лестниц, дверей, пола.

«Посетители получают услуги прозрачно, быстро и удобно», – отмечается в сообщении.

Здесь смогут получать услуги по пенсионному обеспечению и жители Марьинского района.

Фото: Facebook / Наталия Рад

Также Наталия Рад добавила, что к концу года планируется завершение ремонта и приведения в соответствие с требованиями Единых стандартов помещений Волновахского, Константиновско-Дружковского и Великоновоселковского объединенных управлений Донецкой области.

Как сообщалось ранее, специалистов управления ПФУ в Донецкой области обучают жестовому языку.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.