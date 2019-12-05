Бои за Иловайск и Дебальцево: Генпрокуратура обратилась в Международный суд относительно действий России

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований (НВФ). «Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что ГПУ продолжает собирать доказательства ведения Россией агрессивной войны против Украины, совершение военных преступлений и преступлений против человечности для обеспечения неотвратимости наказания.

Уточняется, что информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда было подготовлено и направлено на основании ст. 15 Римского Статута адвокатами «Украинского Хельсинского союза по правам человека» совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.