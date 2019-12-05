Поощрять заробитчан возвращаться: Гончарук сообщил дату запуска программы

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

«Ее суть очень проста – стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь», – сообщил Гончарук.

По его словам, первый этап – доступное кредитование. Объем кредита – 1,5 млн грн на 5 лет

5% годовых, если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Премьер-министр также отметил, что для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. «Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только то, что работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов. Сферы деятельности разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги. Абсолютно каждый украинец имеет право на поддержку от государства!» – уточнил Гончарук.

Он акцентировал внимание, что заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/

«Возвращайтесь и оставайтесь! Стране нужны новые рабочие места и успешные предприниматели!» – призвал премьер-министр.