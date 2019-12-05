У Зеленского рассказали, в каком случае готовы отгородить Донбасс стеной

У президента Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак сегодня, 5 декабря, на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», сообщает «Европейская правда».

«Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять "Минск". Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время», – сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года. «И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и "план Б"», – отметил Ермак.

По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше». «Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль», – пояснил помощник президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда президента сейчас настроена на успех переговоров.

Ранее сообщалось, что, по словам Ермака, украинская сторона будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО*, которые в составе Трехсторонней контактной группы.