Компенсация жертвам войны на Донбассе: В Комитете ВРУ обсудили, что должна сделать Украина

Чтобы защитить права гражданского населения, имущество которого повреждено или уничтожено в результате военных действий, Украина должна принять административный порядок, который позволит, не дожидаясь окончания вооруженного конфликта на Донбассе, обеспечить выплату гражданам компенсации. Это обсуждалось во время круглого стола «Возмещение гражданским жертвам конфликта (за потерю близких, за ранения, за разрушенное/поврежденное имущество)». Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мероприятие было проведено Комитетом ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В нем участвовали народные депутаты Украины, представители центральных органов власти, международных организаций и гражданского общества.

«Участники мероприятия обсудили стандарты Совета Европы в этой сфере, осуществили обзор международной практики по созданию механизма возмещения ущерба за поврежденное или уничтоженное имущество, а также практику Европейского суда по правам человека по делам, связанным с нарушением имущественных прав людей во время вооруженного конфликта», – говорится в сообщении.

Представитель Уполномоченного ВРУ по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга отметил, что вводя административную процедуру защиты прав гражданского населения, недвижимое имущество которых пострадало в результате боевых действий, необходимо помнить, что «Украина не обязана возмещать ущерб, причиненный населению в результате вооруженной агрессии Российской Федерации». «Но она обязана предпринять все мероприятия, направленные на возмещение такого ущерба, во-вторых четко определить терминологию «жертва войны», в-третьих, создать действенный механизм оценки поврежденного недвижимого имущества, поскольку существующий не сможет обеспечить проведение оценки поврежденных объектов недвижимого имущества в результате военных действий, а также речь должна идти не о возмещении вреда, а о выплате материальной помощи гражданам, подвергшимся материальным или моральным потерям», – сказал он.