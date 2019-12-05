USAID запускает новую программу в Украине с бюджетом $ 10 миллионов

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетней программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества. Об этом Тейлор заявил в выступлении на открытии VIII Форума организационного развития гражданского общества «Точка невозврата», сообщает «Укринформ».

«Хочу сообщить, что USAID начинает новую программу поддержки гражданского общества, которая рассчитана на пять лет и имеет бюджет 10 млн долларов», – сказал Тейлор.

Он добавил, что исполнителем программы является Украинская организация «Единство» в консорциуме с Украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.

По словам Тейлора, очень важно, чтобы голос гражданского общества был услышан в Украине, поскольку оно обеспечивает воплощение изменений, которые сегодня приобретают невиданный до сих пор масштаба. «Конечно, представители гражданского общества сталкиваются с определенными вызовами, которые не всегда являются положительными. Мы все знаем о вызовах, об угрозах активистам и атаки на активистов. Это, конечно, недопустимо, такие случаи должны быть расследованы, они должны прекратиться», – сказал Тейлор.