В неподконтрольной Кадиевке на остановке найдена женщина с переохлаждением

В неподконтрольном украинской власти Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) в тяжелом состоянии в реанимации находится 57-летняя женщина с диагнозом "общее переохлаждение". Об этом сегодня, 5 декабря, сообщили в «МЧС ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«4 декабря в 19:40 в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу была доставлена 57-летняя местная жительница с диагнозом "общее переохлаждение, алкогольное опьянение тяжелой степени, ушиб носа, закрытая ЧМТ (под вопросом)". Обнаружена сотрудниками полиции в районе остановки общественного транспорта "Водолечебница" по ул. К. Либкнехта. В данный момент находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области произошли случаи обморожения.