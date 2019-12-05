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Лавров в ОБСЕ отметил «грубую дискриминацию» русского языка в Украине

05.12.19 21:34
Сергей Лавров / Фото из открытых источников
Сергей Лавров / Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «грубой дискриминации» русского языка в Украине. Об этом он сказал во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе сегодня, 5 декабря, сообщает «Европейская правда».

В контексте гуманитарных проблем, которыми должна заниматься ОБСЕ, он вспомнил «позорный феномен» негражданства в Латвии и Эстонии, а также дискриминацию русского языка в Украине. «В Украине русский язык, на котором говорит большая часть населения, подвергается грубой дискриминации», – сказал он.

Также Лавров пожаловался на «гонения на каноническую Украинскую православную церковь».

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