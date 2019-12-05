В Торецке осудили местного жителя за использование нацистской символики

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) трижды судимого местного жителя осудили за демонстративное использование символики нацистского режима. Об том сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Торецка, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

«Судом установлено, что 5 сентября 2019 года, в 76-ю годовщину освобождения Торецка от фашистских захватчиков, мужчина, ранее судимый за умышленное убийство, тяжкие телесные повреждения и кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, длительное время бегал в полураздетом виде по территории Мемориального комплекса "Слава", в частности в районе плит с именами погибших воинов, изображения "Скорбящей матери" и "Вечного огня", при этом демонстративно держа на плечах государственный флаг нацистской Германии 1935-1945 годов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за умышленное публичное использование символики нацистского тоталитарного режима и грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу суд назначил хулигану наказание в виде 2 лет ограничения свободы.