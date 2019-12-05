Будет открытая дискуссия: Советник Зеленского рассказал о допустимости амнистии на Донбассе

В случае прогресса в выполнении Минских договоренностей, команда президента Владимира Зеленского готова разрабатывать законопроект об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на временно неподконтрольных территориях востока Украины. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House, пишет «Европейская правда».

По его словам, Зеленский готов по результатам саммита в Париже внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года. «Я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита!» – сказал Ермак.

«После этого, уже в 2020 году, мы готовы предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера. Это означает, что в восемь часов вечера дня выборов закон об особенностях местного самоуправления, так называемый "особый статус" вступает в силу на временной основе, которая переходит на постоянную после того, как законность выборов подтвердят ЦИК и ОБСЕ», – отметил он.

В то же время Ермак напомнил, что в соответствии с «Минском», парламент должен принять закон об амнистии. «И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте», – сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что Ермак заявил, что у президента Зеленского готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.