Ограничения на получение пенсий переселенцами только через Ощадбанк: Суд привлек к рассмотрению дела ПФУ

Окружной административный суд Киева 4 декабря провел подготовительное заседание в деле по иску прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) с требованием признать незаконными положения нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальное обеспечение. Суд привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко на своей странице в Facebook.

«4 декабря 2019 года по иску прокуратуры АР Крым о признании противоправными и недействительными отдельных положений нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины, нарушающих права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальное обеспечение, Окружной административный суд г. Киева привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины», – написала она.

По информации пресс-секретаря прокуратуры АРК, следующее судебное заседание состоится 26 декабря 2019 года. «Напомню, что, несмотря на наличие законодательной базы, существует много проблем, которые приводят к ограничениям прав ВПЛ, в том числе крымчан. Мы обратились в суд с иском для того, чтобы отменить положения, устанавливающие неравенство в правах и свободах крымчан и внутренне перемещенных лиц, по сравнению с другими гражданами Украины», – уточнила Екатерина Диденко.

Напомним, в Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк».