Пытается отработать деньги: Нардеп обвинила Геруса в коррупции по импорту электроэнергии из России

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус получает деньги за лоббирование поправки, которая разрешила импорт электроэнергии из России, поэтому его не запретили в законопроекте № 2233. Об этом заявила народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам энергетике и ЖКУ Анна Скороход, передает «Обозреватель».

«Рассматривается во втором чтении законопроект № 2233, которым запрещается импорт, есть поправка о запрете импорта по двусторонним договорам из Российской Федерации, и также на внутрисуточном рынке. Но при этом не запрещается продажа электроэнергии из Российской Федерации на рынке "на сутки вперед", что для меня как минимум является вопросом – почему так? Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение данной поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу», – заявила Скороход.

Позднее во время эфира на телеканале «Прямой» Скороход подтвердила свою точку зрения насчет коррупционной составляющей в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, разрешающим импорт электроэнергии из России. «Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение данной поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу. Другого объяснения, почему не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу» – заявила нардеп.

Напомним, что 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 2233 «О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии"», котором, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок «на сутки вперед». Этот сегмент рынка является ценообразующим, следовательно, Россия будет и далее демпинговать на украинском рынке электроэнергии.

18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. И с 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт из РФ вырос почти в 2 раза, в ноябре он увеличился еще в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК.