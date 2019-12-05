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Лавров в ОБСЕ: От прямого диалога с Донецком и Луганском не уйти

05.12.19 22:38

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что саммит в «Нормандском формате» 9 декабря придаст импульс в осуществлении Минских соглашений и настаивает на прямом диалоге Киева с лидерами ОРДЛО*. Об этом он сказал во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе сегодня, 5 декабря, сообщает «Европейская правда».

«Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в Нормандском формате придаст импульс реализации Минского комплекса мер. Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», – заявил Лавров.

Также он выразил поддержку работе Специальной мониторинговой миссии в Украине. «Ждем публикации честных докладов миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе», – сказал Лавров.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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