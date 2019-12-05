В «Л-ДНР» расследуют хищения оружия и военной техники

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса под предлогом внеочередной ротации российское командование отозвало ряд офицеров из-за причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств. Об этом сегодня, 5 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в конце ноября с. г. российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые выполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – сказал Гуцуляк.

Однако, по информации ГУР, настоящей причиной отправки офицеров в РФ стало проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

«В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК выявлены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств», – добавил Гуцуляк.