Контрпродуктивно: В России отреагировали на план «построить стену» на Донбассе

Заявления Киева о возможности «отгородиться стеной» от части Донбасса в случае отказа России договориться на предстоящем саммите «Нормандской четверки» о прекращении огня и обмене пленными контрпродуктивны. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью российскому «Интерфаксу».

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», – сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте – Киева, Донецка и Луганска – Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться «основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», отметил дипломат.

Напомним, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сегодня, 5 декабря, заявил на встрече в Лондоне, заявил о готовности «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.