На 40% дешевле, чем россиянам: Нардепы прокомментировали принятый закон об импорте электроэнергии из России

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2233 по внесению правок в закон «О рынке электрической энергии». В документе учтена правка главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белоруской электроэнергии на украинский рынок.

За законопроект проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции «Слуга Народа» и 10 депутатов «Оппозиционного блока "За життя"».

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук прокомментировала принятый законопроект. «У нас были контракты с Россией на поставку электроэнергии. Они подвергались острой критике, в том числе и с моей стороны. Я убеждена, что это большой риск, поскольку такие прямые контракты увеличивают риски для наших отечественных производителей. Мы ведь сами производим электроэнергию. А тут оказывается, что мы должны импортировать, чтобы создать рынок. Для кого мы это рынок делаем? Я убеждена, что нам необходимо защищать отечественного производителя. Сегодня существуют риски, когда по заниженным ценам электроэнергия будет заходить на рынок в неконтролируемом виде, например, через Беларусь. А наши предприятия не смогут даже по себестоимости продавать свою электроэнергию. Нынешняя правка должна была изменить ситуацию. Но теперь мы будем закупать еще и у Беларуси! Ну, если у Беларуси так много электроэнергии, то я не знаю, кто мы», – цитируют нардепа «Экономические новости».

Следует отметить, что представители «Слуги народа» отказались поддержать поправку народного депутата, первого заместителя главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко о полном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также парламентарии не поддержали правку Кучеренко, которая предлагала защитить украинский рынок электроэнергии от демпинговых цен, запретив продавать в Украине электроэнергию из России и Беларуси ниже цены, по которой она продается на границе.

Кучеренко уверен, что новая «поправка Геруса» оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед», что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли. «В пятницу на Комитете мы заставили его (Геруса, – ред.) отречься от своей же диверсии и предусмотреть в проекте закона № 2233 правку, отменяющую "правку Геруса". Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок на сутки вперед. А это значит, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину. В объемах, которые способны остановить треть нашей генерации», – отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украину по демпинговым ценам – значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

«Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Обратите внимание, россияне продают собственному населению на 40% дороже, чем нам, а белорусы – почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Сегодня они сбили цену у нас на рынке до минимума… Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся к одному – убить нашу украинскую энергетическую и угольную промышленность», – подчеркнул парламентарий.

Экс-нардеп Виктория Войцицкая считает, что пролоббировав поправку, которая открыла импорт электроэнергии из России Андрей Герус действует против интересов Украины. «Тот, кто хочет увеличить зависимость Украины от страны-агрессора, от страны-оккупанта, играет на его стороне. Этот человек не заинтересован в том, чтобы Украина стала действительно мощной, сильной державой», – сказала она в эфире телеканала «Прямой», передает «Главком».

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии из России. Поставки начались с 1 октября. За первую половину октября импорт вырос в 2 раза, за ноябрь вырос еще в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сут. Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями.

По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.