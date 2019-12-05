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ФК «Шахтер» прибыл в Харьков на игру с донецким «Олимпиком»

05.12.19 23:39

ФК «Шахтер» сегодня вечером, 5 декабря. совершил авиаперелет по маршруту Киев – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На матч с «Олимпиком» главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял 19 футболистов. Отметим, в предварительную заявку попали восстановившиеся после повреждений Исмаи

  • Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
  • Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили;
  • Полузащитники:Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Марлос;
  • Нападающий: Жуниор Мораес.

    Стартовый свисток арбитра встречи Шахтер» – «Олимпик» прозвучит на ОСК «Металлист» 6 декабря 19:00.

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