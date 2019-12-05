ФК «Шахтер» прибыл в Харьков на игру с донецким «Олимпиком»

ФК «Шахтер» сегодня вечером, 5 декабря. совершил авиаперелет по маршруту Киев – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На матч с «Олимпиком» главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял 19 футболистов. Отметим, в предварительную заявку попали восстановившиеся после повреждений Исмаи