ФК «Шахтер» прибыл в Харьков на игру с донецким «Олимпиком»

ФК «Шахтер» сегодня вечером, 5 декабря. совершил авиаперелет по маршруту Киев – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На матч с «Олимпиком» главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял 19 футболистов. Отметим, в предварительную заявку попали восстановившиеся после повреждений Исмаи
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
- Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили;
- Полузащитники:Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Марлос;
- Нападающий: Жуниор Мораес.
Стартовый свисток арбитра встречи Шахтер» – «Олимпик» прозвучит на ОСК «Металлист» 6 декабря 19:00.