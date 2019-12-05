Выборы на неподконтрольном Донбассе: Возможно ли провести в 2020 году

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ технические детали того, насколько возможно проведение выборов на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Об этом министр рассказал в общении с украинскими журналистами по результатам первого дня министерского совета ОБСЕ сегодня, 5 декабря, сообщает «Европейская правда».

«Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами, и мы проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Его оценка, что ситуация очень сложная, и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна», – отметил Пристайко.

По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы попытаться понять, как далеко можно зайти в подготовке выборов, насколько они будут честные, прозрачные, открытые, и можно ли вообще говорить о проведении выборов, когда не отведены войска и не забрано вооружение.

Министр также прокомментировал возможность проведения местных выборов 31 октября 2020 года, о чем сегодня говорил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House. «Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы», – сказал Ермак.

Он отмечал: эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. «А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы», – пояснил советник Зеленского.

Также согласно украинскому законодательству, в день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством, говорит помощник Зеленского.