КПВВ Донетчины: В «ДНР» пытались провезти квадрокоптер

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 4 декабря, пограничники пресекли 2 попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения. В одном из случаев на неподконтрольную Украине территорию пытались перевезти квадрокоптер. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти квадрокоптер и текстильные изделия», – говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, товар, стоимостью почти 40 тыс. грн, изъят представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» гражданин Украины пытался за 100 долл. США «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пересечении линии разграничения.

«На такое предложение лицо получило категорический отказ. Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено в Национальную полицию», – сказано в сообщении.