Переселенке, чтобы не лишиться пенсии, пришлось обратиться к волонтерам для прохождения идентификации

В Луганской области волонтеры помогли маломобильной пожилой переселенке с инвалидностью Светлане в прохождении обязательной для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) процедуры физической идентификации в АО «Ощадбанк». Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Женщина находится под социальным сопровождением сотрудников гуманитарной организации. «В Великой Черниговке, в которой она живет с начала вооруженного конфликта, говорят о ней: "боец, который живет в режиме постоянного превозмогания, но все равно умудряется согревать окружающих своим внутренним солнцем". Передвигаться Светлане чрезвычайно тяжело, каждый шаг связан с большими физическими усилиями и рисками дополнительной травматизации», – говорится в сообщении.

По информации волонтеров, самостоятельно совершить поездку в районный центр для прохождения процедуры идентификации в «Ощадбанке» женщине было не под силу.

Чтобы ее пенсионные выплаты не были заблокированы, сотрудники гуманитарного штаба доставили Светлану в пгт Станица Луганская и помогли женщине в прохождении необходимой процедуры.