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В Украине с начала года «пакеты малыша» получили 238 тыс. родителей

06.12.19 23:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине с начала текущего года «пакет малыша» получили более 238,5 тыс. родителей новорожденных детей, передает «УНН» со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.

«С начала реализации проекта (сентябрь 2018 года) помощь "пакет малыша" получили 334 349 детей, из них 238 522 ребенка обеспечено "пакетом малыша" в 2019 году», – пояснили в Минсоцполитики.

Кроме того, добавили в ведомстве, на реализацию этой программы государство потратило около 1,8 млрд грн бюджетных средств. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) закупает такие «пакеты» для всех областей Украины.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области вместо «пакетов малыша» для новорожденного будут выдавать наличные деньги. Министерство социальной политики монетизировало эту помощь только для Донетчины, учитывая интересы людей.

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